FirenzeViola La delusione azzurra di Fagioli potrebbe durare poco. E intanto il mercato lo tiene d'occhio

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Nicolò Fagioli è rimasto fuori dalla convocazione per i playoff in chiave Mondiale della Nazionale italiana, ma Gattuso ha lasciato più di una porta aperta sul futuro in azzurro del centrocampista della Fiorentina. Il ct ha parlato di "difesa del gruppo" ma, in caso di approdo al Mondiale, dovrà forzatamente rivedere le proprie scelte, aggiornandole alla fine della stagione in corso. In quel caso, è chiaro che lo stesso Fagioli sarebbe potenzialmente in corsa per una convocazione.

Il regista di Vanoli è cresciuto in modo evidente, dando sfoggio di una ritrovata sicurezza anche nell'ultima partita di campionato contro l'Inter. Il tecnico viola gli ha cucito addosso un ruolo ibrido, che rispetto a quello ideato per lui da Pioli, ne ha esaltato le qualità ponendolo al centro del dibattito anche colorato d'azzurro.

Intanto ad osservarlo non sono solo i tifosi della Fiorentina e il ct della Nazionale italiana, ma anche diverse squadre italiane e straniere. Intorno a lui l'attenzione cresce contestualmente alla crescita delle sue prestazioni, ma il club viola ha altri piani. La dirigenza vuole confermarlo almeno per un'altra stagione a prescindere da chi guiderà la squadra. Paratici e Goretti sono d'accordo sulle qualità del giocatore e il ragazzo ha trovato una dimensione giusta per uscire definitivamente dai problemi del passato e rilanciarsi. In sintesi, il mercato per ora può attendere, anche se, non dormendo mai, non si può certo far finta che non esista.