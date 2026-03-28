FirenzeViola Dodo torna vicino alla firma sul rinnovo: Paratici vuole interrompere il tira e molla

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Dopo mesi di tira e molla, l'arrivo a fine mercato del nuovo ds Fabio Paratici, pare aver dato una svolta alla trattativa per il rinnovo di Dodo. Il brasiliano è stato dapprima a un passo dalla firma, poi a un passo dall'addio e ancora di nuovo vicino a un rinnovo che però non è ancora arrivato. Ma adesso, complice il lavoro ai fianchi del nuovo direttore, la direzione pare essere quella giusta, con l'esterno che potrebbe firmare prima della fine della stagione, o comunque prima dell'inizio del calciomercato estivo.

Il nuovo accordo dovrebbe portare il giocatore a superare i 2 milioni netti d'ingaggio a stagione, con un accordo che dovrebbe terminare nel 2030, quindi con un prolungamento di tre anni. Un rinnovo che difenderebbe così la Fiorentina da una svalutazione del cartellino del terzino che, dopo la firma, potrebbe restare come cardine di un nuovo progetto tecnico oppure essere ceduto per una cifra congrua.

Al momento è impossibile conoscere il destino del brasiliano perché sarà legato a diverse variabili, tra cui la decisione sul nuovo tecnico e le potenziali offerte che potrebbero arrivare sulla scrivania dei dirigenti. Per intenderci, con eventuali proposte superiori ai 20 milioni di euro, la Fiorentina si metterebbe a sedere per trattare la sua uscita. Allo stesso tempo però conterà molto il giudizio di Vanoli o di chi prenderà il suo posto, che potrebbe anche chiedere alla società di toglierlo dal mercato.

Resta il fatto che la volontà delle parti in causa è tornata comune e che il rinnovo di Dodo adesso sia di nuovo vicino alla firma. Sperando che questa volta, la vicinanza si traduca in fatti concreti.