Solomon-Harrison, riscatti diversi. Uno dei due resterà, ma solo con la salvezza

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Nel suo pezzo di approfondimento sulla Fiorentina e sui giocatori attualmente in viola con la formula del prestito, La Gazzetta dello Sport si focalizza anche su Manor Solomon e Jack Harrison, esterni d'attacco arrivati nell'ultimo mercato di gennaio senza la condizione dell'obbligo di riscatto, bensì col semplice diritto a favore del club. Si tratta di due calciatori su cui la società sta facendo valutazioni diverse, per età e non solo, ma ad ora uno dei due ha già convinto a sborsare la cifra per il riscatto a fine stagione.

Il riferimento è verso l’israeliano. Come spiega la Rosea, la decisione sembra già presa perché ha convinto fin da subito con le sue prestazioni, tanto che dalle parti del Viola Park non si vede l'ora di rivederlo in campo. Mentre per l’inglese è tutto aperto, le valutazioni sono ancora in corso e verranno estese fino al termine dell'annata, visto il rendimento più incostante dell'ex Leeds. Entrambi, ad ogni modo, resterebbero solo in caso di non retrocessione.