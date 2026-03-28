Verso Bosnia-Italia, Pio insidia Retegui. Intoccabile Kean, certezza di Gattuso

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È già iniziata l'operazione Bosnia per l'Italia di Gennaro Gattuso, che dopo aver battuto l'Irlanda del Nord deve completare l'opera e vincere in casa di Dzeko e compagni per strappare il pass per il Mondiale. Martedì sera, a Zenica, la Nazionale azzurra schiererà una formazione simile a quella vista a Bergamo, ma con qualche ritocco dovuto alle indicazioni della partita coi nordirlandesi. Su tutte, la poca forma fisica di Mateo Retegui. L'ex capocannoniere della Serie A è parso lontano dalla versione migliore, al contrario di Pio Esposito, subentrato alla grande al suo posto.

Proprio per questo, in Bosnia l'attaccante dell'Inter insidierà eccome l'ex Atalanta per affiancare Kean dal primo minuto. Ad ora, scrive La Gazzetta dello Sport, si tratta di una tentazione, ma più passano le ore e più la titolarità di Pio Esposito prende corpo. Intoccabile, al suo fianco, il centravanti della Fiorentina, andato in rete e parso in grande spolvero anche sul piano fisico. Scrive la Gazzetta: "Kean può dormire tranquillo, anche perché rinfrancato dal gol di giovedì sera, mentre gli altri due si giocano il secondo slot nello spazio bosniaco, riempito da due difensori che frequentano il campionato italiano: Kolasinac e Muharemovic".