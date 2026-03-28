Rugani e una condizione di riscatto strana. Gazzetta: "Ecco come scatta l'obbligo"

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La Gazzetta dello Sport, oggi in forma ridotta nonché unico quotidiano sportivo in edicola per via dello sciopero nazionale della stampa, dedica uno spazio delle sue pagine alla Fiorentina e più in particolare ai giocatori che sono attualmente a Firenze in prestito. La situazione più curiosa su cui si concentra la Rosea è quella di Daniele Rugani. Il difensore, infatti, come Brescianini e Fabbian, ha un riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza, ma nel suo caso si aggiunge un aspetto legato alle presenze perché per lui sarebbero necessarie anche un minimo di 5 gare, da almeno 45 minuti.

Al momento l'ex Juve ha giocato solo la gara intera di Udine, andata peraltro non benissimo, perché l'ingresso avvenuto contro l'Inter è stato solo nei minuti finali (dunque non valido per la condizione di cui sopra). Per raggiungere il riscatto, quindi, dovrebbe giocare almeno metà partite delle otto rimanenti in Serie A da qui alla fine, visto che è out dalla lista europea e quindi non disponibile in Conference. Se così non fosse a fine stagione potrebbe fare rientro alla Juventus, nonostante la salvezza, e poi starebbe alla Fiorentina decidere se riscattarlo comunque per i 2,5 milioni previsti nel contratto attuale.