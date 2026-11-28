Torino, Comuzzo fa mea culpa: "Ci stiamo chiedendo il perché di tanti gol subiti"

Pietro Comuzzo, difensore del Torino in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Lazio. Queste le sue parole: "Ci siamo chiesti il perchè prendiamo più gol nella ripresa. La differenza la fanno i dettagli, aggiustandoli siamo sicuri di mantenere la concentrazione, che è normale che cali".

Simeone ha numeri elevatissimi contro la Lazio. "Sappiamo che la Lazio è forte, è prima per un motivo. Il Cholo è un grande attaccante, toccherà a noi servirlo e tutti ne trarremo vantaggio".