TONI, Vlahovic un killer d'area. Può arrivare a 30 reti

L'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport riguardo alle prestazioni di un altro ex viola come Dusan Vlahovic. Queste alcune dichiarazioni dell'attaccante campione del mondo con la Nazionale nel 2006 sul bomber bianconero: "Thiago Motta coinvolge molto il centravanti nel gioco e questo aspetto può solo fare bene a Dusan, che ha la possibilità di completarsi. Un killer d’area, Vlahovic, lo è sempre stato e sono convinto che i suoi gol li realizzerà sempre. Non vedo tanti attaccanti con le sue potenzialità in giro: se continua a fare bene, io ci punterei anche per il futuro".

Vlahovic può battere i 29 gol del 2021-22, il suo record personale?

"Siamo soltanto all’inizio,ma i segnali sono incoraggianti anche da questo punto di vista: ha realizzato due gol,ma ha avuto occasioni e con meno sfortuna ne avrebbe potuti segnare qualcuno in più. La Juventus giocherà tante partite partecipando a cinque competizioni: sì, sono convinto che Dusan possa anche arrivare a quota 30 gol".