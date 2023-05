TMW, Vlahovic può lasciare la Juve: fissato il prezzo

FirenzeViola.it

Periodo nerissimo per la Juventus e per i suoi interpreti: uno su tutti l'ex Fiorentina Dusan Vlahovic, anche ieri impalpabile nel capitombolo di Empoli. Tuttomercatoweb.com svela come i bianconeri siano adesso decisi a valutare offerte per l'attaccante serbo: la prestazione di ieri non è stata che l'ennesima pagina negativa dell'ultimo periodo, ma non è decisiva per il suo futuro. Perché Dusan Vlahovic può partire nel mercato di giugno, un sacrificio che di fatto andrebbe a rattoppare quello che sarà un altro bilancio in negativo e permetterà di finanziare qualche colpo in entrata.

In un mercato che sarà quello degli attaccanti, con Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea, Paris Saint Germain, forse anche Real Madrid e Atletico che vorrebbero puntellare il ruolo di centravanti con un nuovo arrivo, Vlahovic è uno dei pezzi pregiati. Forse uno dei pochi che non arrivano ai cento milioni di valore.Tmw spiega come il prezzo sia fissato: per i bianconeri l'idea è quella di accettare un'eventuale proposta da 80 milioni. Il suo agente, Darko Ristic, sta già sondando da tempo le possibili destinazioni al di fuori dall'Italia.