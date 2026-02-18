Social

La carica di Rugani: "Non vedo l'ora di iniziare questo capitolo, ci siamo!"

Daniele Rugani ha voglia di giocare e sebbene non possa far parte della spedizione della Fiorentina che sarà impegnata domani in Conference League contro lo Jagiellonia, il difensore ex Juventus fa trasparire tutta la fame di calcio via social. Sul proprio profilo infatti, il difensore ha pubblicato una foto dalla presentazione in conferenza stampa con la sua nuova maglia, scrivendo: "Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo. Ci siamo! Più carico e motivato che mai per un grande obiettivo da raggiungere tutti insieme. Grazie Fiorentina". Questo il post: