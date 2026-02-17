Agente Bove: "Meritava di tornare a giocare. La Fiorentina ci è sempre stata vicina"

L'ex centrocampista viola, Edoardo Bove, ora in forza al Watford, è tornato a calcare il parto verde di un campo di calcio ad un anno e due mesi dal malore accusato in Fiorentina-Inter. Queste sono state le parole del suo agente, Diego Tavano, nell'intervista concessa a Fanpage sul ritorno in campo di Bove: "È stato un momento molto particolare, toccante. Però se lo meritava. L’ha voluto fortemente, contro tutto e tutti, si è impegnato, ha lavorato duramente. È stato il suo giorno e doveva essere solo il suo giorno, di nessun altro. La Fiorentina e i fiorentini sono stati spettacolari.

Parlo sia del pubblico sia della dirigenza dell’epoca e del presidente Commisso: una vicinanza impressionante. Anche i tifosi della Roma spettacolari. Lo hanno amato e lo amano tuttora. Tornare a vestire la maglia della Nazionale è il suo sogno. Sarebbe falso dire il contrario. Però oggi i regolamenti non lo permettono".