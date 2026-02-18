Dagli inviati
Allenamento indoor per lo Jagiellonia: le immagini di FirenzeViola
Lo Jagiellonia sta svolgendo in questi minuti l'allenamento di rifinitura nel campo indoor, come mostrano le immagini di FirenzeViola. Una struttura al chiuso viste le temperature rigide che ci sono in Polonia.
Dagli inviatiSiemieniec (all. Jagiellonia): "Kean out? Ci sarà Piccoli che vale 25 milioni: noi mai spesa cifra così"
La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di piùdi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
