Allenamento indoor per lo Jagiellonia: le immagini di FirenzeViola

Oggi alle 18:07Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

Lo Jagiellonia sta svolgendo in questi minuti l'allenamento di rifinitura nel campo indoor, come mostrano le immagini di FirenzeViola. Una struttura al chiuso viste le temperature rigide che ci sono in Polonia.