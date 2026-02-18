Jagiellonia-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assenti tanti big, otto Primavera
Ecco i convocati di Paolo Vanoli per la Polonia, in vista della gara con lo Jagiekllonia di domani sera. Assenti molti big e presenti ben otto giocatori della Primavera. Assenti infatti De Gea, Solomon, Dodo, Kean, Gudmundsson e Lamptey oltre agli esclusi dalla lista Uefa Rugani, Brescianini e Christensen (oltre a Lezzerini convocati infatti anche i portieri Leonardelli e Magalotti). Ecco l'elenco per ruolo:
Portieri: Leonardelli, Lezzerini, Magalotti.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sadotti,
Centrocampisti: Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Deli, Bonanno.
Attaccanti: Braschi, Harrison, Piccoli, Bertolini.
La lista dei convocati viola per la partita di Conference League Jagiellonia - Fiorentina:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BERTOLINI Gabriele
3) BONANNO Piergiorgio
4) BRASCHI Riccardo
5) COMUZZO Pietro
6) DELI Lapo
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEONARDELLI Pietro (P)
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MAGALOTTI Mattia (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SADOTTI Edoardo
