Dagli inviati Lezzerini in conferenza: "Emozionato per il nuovo esordio. Mi rivedo nei giovani convocati"

Complice l'assenza per infortunio di David De Gea, domani Luca Lezzerini farà il suo secondo esordio ufficiale con la maglia della Fiorentina e lo farà tornando a calcare i campi europei dopo l'esordio internazionale arrivato nel novembre del 2016 contro il PAOK in Europa League. Per questo motivo, il club ha deciso di schierarlo anche al fianco di Paolo Vanoli per la classica conferenza stampa di presentazione della sfida contro lo Jagiellonia valida per i play off di Conference League.



Ci sono accorgimenti particolari per giocare contro il freddo?

"Dopo nove anni e mezzo è un'emozione grande. Sono molto contento e allo stesso tempo sono emozioanto. Cercherò di stare più coperto possibile e poi mi terrò in movimento il più possibile, anche quando la palla sarà lontana".



Come sta vivendo questa stagione difficile e quanto conta la sua esperienza in questo gruppo?

"È bello vedere tanti ragazzi in prima squadra, mi rivedo in loro. Cerco di aiutare tutti i più giovani perché penso che per chi arriva in prima squadra faccia comodo una parola in più, magari anche cattiva. Può dargli tanto per il proseguio della loro carriera. Penso di aver dato un contributo all'interno. Cerco di dare quello che posso anche non giocando. Cerco di essere visto prima come una buona persona che come un buon calciatore, questa è la cosa più importante".

"Bisogna imparare a convivere con le paure. Fanno parte di un percorso di un giocatore e del portiere. E' anche positiva perché tiene viva l'attenzione. Io cerco di vivere sereno e poi di tradurre questa condizione mentale sul campo"."Anche se ho giocato in categorie inferiori, è stato molto bello e soddisfacente. Ho lottato per tanti obiettivi veri scontrandomi ogni domenica. Domani si chiude un cerchio e speriamo di iniziarne un altro".- Si conclude qui la conferenza stampa in vista della sfida contro lo Jagiellonia, in programma per domani sera alle 21.