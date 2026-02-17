Terim ricorda: "Juventus rivale speciale. A Firenze con Spalletti lunghe chiacchierate sul calcio"

Fatih Terim detto “Imparator”, Imperatore, ex allenatore tra la varie squadre anche della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato della sfida tra Galatasaray e Juventus, tornando con il pensiero ai tempi in cui allenando i viola sfidava i bianconeri: "La Juventus è stata una delle rivali più speciali della mia carriera. Abbiamo anche ottenuto un fantastico pareggio per 3-3 con la Fiorentina a Torino".

Poi un commento anche sul collega Spalletti: "Per me non è solo un collega o un amico. È una persona che occupa un posto importante nella mia vita, qualcuno che considero come un membro della mia famiglia. A volte una stretta di mano sincera o un abbraccio forte sono più efficaci di mille parole. Si percepisce chiaramente ciò che l’altra persona pensa di te. Questo è il tipo di rapporto che ho con Luciano. Quando c’incontriamo, ci comportiamo e anche scherziamo come due veri amici. Ci conosciamo da molto tempo: all’inizio degli anni 2000, quando lavoravo alla Fiorentina, c’incontravamo a Firenze e facevamo lunghe chiacchierate sul calcio. Mi piace scambiare idee con lui. Ha lavorato in grandi club italiani e, sin dai suoi primi anni all’Empoli, è riuscito a lasciare il segno in ogni squadra che ha allenato. Ha portato il Napoli allo scudetto dopo 33 anni e la Juventus con il suo arrivo è diventata molto più pericolosa".