TERZIC, Ottimo il suo esordio in Champions di ieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nella serata di Chiamions league di ieri il Salisburgo ha freddato a sorpresa il Benfica per 0-2 a Lisbona sbagliando anche un rigore e approfittando dell'espulsione di Antonio Silva con le reti di Simic e Gloukh. Molto buona anche la prestazione dell’ex Fiorentina Aleksa Terzic, al suo esordio in Champions League, che ha lavorato benissimo in entrambe le fasi sulla sinistra, risultando uno fra i migliori in casa Salisburgo