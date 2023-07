TERZIC, Esordio, 90 minuti e vittoria con il Salisburgo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Prima partita con la maglia del Salisburgo per l'ormai ex Fiorentina Aleksa Terzic che è sceso in campo subito titolare e per 90 minuti nel 2-0 che la squadra allenata da Koch ha portato via contro l'Altach. Una prestazione celebrata anche dallo stesso terzino che sui social ha scritto a corredo di immagini che lo ritraggono ancora con la maschera protettiva: "Felice per il mio debutto e per i primi tre punti. Avanti, Bulls".