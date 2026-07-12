Non solo Jimenez: per la fascia destra la Fiorentina cerca anche Celik
In queste ore la Fiorentina ha accolto all'interno del Viola Park Alex Jimenez, esterno destro proveniente dal Bournemouth ancora in attesa di essere ufficializzato. Ma i cambiamenti sulla corsia destra potrebbero non finire qui, col direttore sportivo Fabio Paratici che starebbe lavorando anche ad un altro innesto da mettere a disposizione di Fabio Grosso: si tratta di Zeki Celik, laterale turco reduce dall'esperienza alla Roma e rimasto svincolato lo scorso 30 giugno dopo il mancato rinnovo coi giallorossi.
Duello con la Roma
Secondo quanto riferisce TMW, la Fiorentina starebbe facendo un tentativo per il classe '97, in questo momento in cerca di una nuova sistemazione. Al tempo stesso, però, dalla Capitale rimangono fiduciosi di trattenere Celik alla corte di Gasperini, tanto che la Roma starebbe ancora lavorando con l'entourage del giocatore per convincerlo a firmare un nuovo accordo coi giallorossi.
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