Sottil cambia di nuovo numero per l'avventura al Lecce: ha scelto il 23
FirenzeViola.it
Riccardo Sottil, passato recentemente in prestito secco al Lecce dopo l'esperienza negativa in prestito al Milan, per la stagione in giallorosso ha scelto il numero 23. Dopo il 33 scelto nella prima parte dell'avventura nella prima squadra della Fiorentina, il 7 degli ultimi anni e il 99 vestito in rossonero, nuovo cambio per il figlio d'arte che ripartirà proprio dal 23.
Ex viola
