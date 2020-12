SISSOKO, Il pronostico: 2-0 Juve e gol di Chiesa

Mohamed Sissoko ha espresso il suo pronostico per la sfida di stasera. L'ex-centrocampista, protagonista sia con la Fiorentina che con la Juve, si è sbilanciato così a Tuttojuve.com sulla gara dello Stadium: "La Juve parte come sempre favorita, la Fiorentina cerca l'impresa e per loro è la partita della vita. Credo che i viola abbiano acquistato un po' di fiducia nelle ultime gare ma che alla fine non basti. Tra le due squadre non c'è paragone. Prevedo un 2-0 per la Juve con gol di Ronaldo e un altro giocatore che è meglio non dire (ndr sorride). La Fiorentina comunque, indipendentemente da come andrà stasera, non mi aspettavo fosse così in difficoltà, visto che ha giocatori forti e di esperienza. Manca ancora una stabilità societaria che spero trovino velocemente, la piazza si merita una squadra da Europa. Chiesa? Per lui non sarà una partita come le altre. Non lo è stato nemmeno per me quando ho affrontato la Juve con la maglia della Fiorentina, ma lui credo sia ancora più legato alla sua ex-squadra, visto che ha fatto tutte le giovanili a Firenze ed ha esordito in A proprio con i viola. Credo sentirà un po' di pressione. Prima ho tenuto nascosto il secondo marcatore, ora lo posso svelare: credo che sarà proprio Chiesa".