SERENA, Ai viola serve dinamismo. Quarta-Lukaku...

Michele Serena, doppio ex di Inter e Fiorentina, è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, iniziando nell'intervento proprio dall'incontro di Coppa Italia, a partire dalle sensazioni in casa viola: "Perdere non piace a nessuno, ma in questa sconfitta la Fiorentina può trovare molte cose positive. L'ho vista sciolta, come se si fosse liberata dalle tante paure, il momento buio mi sembra superato. Alla fine l'Inter, però, ha avuto più occasioni di vincere anche se i viola mi son piaciuti. Il centrocampo viola? Amrabat mi sembra un punto fermo: manca un po' di visione ma ha un passo importante, che è una lacuna di questa Fiorentina. Se ai viola serve Torreira? C'è Pulgar che potrebbe avere queste caratteristiche, se non erro anche a Bologna giocava davanti alla difesa... Ci vorrebbe forse uno con un passo diverso, più dinamico. Può darsi che Torreira vada bene, penso a Bennacer, che da regista è diventato anche un ottimo centrocampista a due. Non so se vogliano Torreira, sento però che qualcosa si vocifera. Il contatto Quarta-Lukaku? Mi sembra un contatto di gioco, non ho visto colpi forti da far pensare a falli o fischi dell'arbitro. Hanno aspettato anche un attimo per avere conferma dal VAR, ma l'impressione sin da subito è sembrata quella".