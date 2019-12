SELLA, Ieri Roma superiore. Iachini nome giusto

L'ex giocatore di Roma e Fiorentina, Ezio Sella, ha parlato così della situazione dei viola e della gara di ieri sera: "E' stata una delle partite più belle della Roma di quest'anno. I viola non sono in un buon momento ma la Roma è stata superiore in tutti i reparti. C'è tanta qualità e una buona organizzazione di squadra. Poi la differenza la fanno i giocatori come Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. Pellegrini è cresciuto tanto e ha ancora margini di miglioramento. Sarà un pilatro della Nazionale. I giallorossi hanno tutto per arrivare nelle prime quattro. Esonero Montella? Dispiace, paga sempre l'allenatore. Per il successore serve qualcuno che sia bravo a prendere la squadra in corsa entrando in sintonia col gruppo per dare una sferzata. Iachini? E' molto concreto e ha dimostrato di saper entrare in corsa e far bene. La Fiorentina comunque prende tanti gol, qualcosa in difesa ci sarà da fare. In avanti punterei su Vlahovic e su Chiesa e interverrei sul mercato anche a centrocampo. Ora la cosa più importante è essere compatti e cercare di risolvere i problemi con la massima disponibilità dei calciatori. Questa posizione di classifica non me la sarei aspettata però ora questa è la realtà e vanno trovati gli stimoli e le motivazioni per uscirne. L'importante, ripeto, è compattarsi, anche grazie al pubblico viola che quando capisce le difficoltà ti aiuta sempre".