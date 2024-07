SAVIC, Vola in Turchia: firmerà un triennale col Trabzonspor

FirenzeViola.it

Stevan Savic è pronto a volare in Turchia e andare a giocare al Trabzonspor. Come riporta Relevo, l'ex difensore della Fiorentina, classe 1991, ha deciso di lasciare l'Atletico Madrid e di firmare con i turchi: il montenegrino era ormai fuori dal progetto tecnico di mister Simeone e i colchoneros, dopo ben nove stagioni insieme, non hanno quindi ostacolato il suo addio. Savic ha accettato la proposta presentata dal club turco, col quale firmerà un contratto per i prossimi tre anni dopo aver effettuato come di consueto le visite mediche.