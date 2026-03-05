Sassuolo, l'ex viola Nzola favorito per sostituire Pinamonti

Oggi alle 18:45
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - SASSUOLO, 05 MAR - Per affrontare la Lazio, Fabio Grosso non potrà avere Pinamonti - squalificato dopo l'espulsione nella gara con l'Atalanta - ed è molto probabile l'impiego in attacco di Nzola, decisamente in vantaggio su Moro. Oltre agli infortunati, Boloca, Pieragnolo e Candè, mancherà anche Alieu Fadera che ha riportato una frattura dell'osso zigomatico nel corso dell'ultimo match. Dopo aver scontato la squalifica, in difesa rientra di Walukiewicz pronto a riprendersi il posto sulla destra, con l'esclusione di Coulibaly. Possibili conferme negli altri reparti, con il ballottaggio Garcia-Doig sul lato sinistro della difesa. (ANSA).