SALCEDO, Accusato dalla madre di aver ucciso la sorella

Emerge un retroscena clamoroso sulla morte di Martha Paola Salcedo, sorella dell’ex giocatore della Fiorentina Carlos (attualmente difensore in forza al Cruz Azul e con all’attivo 48 presenze nella nazionale messicana), uccisa a colpi di arma da fuoco quattro giorni fa. La madre di Martha e di Carlos, Maria Isabel, accusa suo figlio di essere uno degli autori dell’omicidio con la complicità della moglie dell’atleta, Andrea Navarro. Su Instagram la donna ha postato un duro messaggio che fa riferimento a informazioni emerse che indicavano il desiderio di Carlos Salcedo di lasciare il Messico, dopo la morte della sorella maggiore, adducendo “motivi personali”, spiega sport.virgilio.it.

Sul suo account Instagram, Salcedo ha pubblicato una foto facendo segni positivi con le dita e ringraziando le persone che lo hanno sostenuto: “Grazie a tutti per il sostegno dato in questi momenti”. Lei e Salcedo hanno avuto una relazione turbolenta, culminata in una controversia legale tra le due parti nel 2016. Il difensore sosteneva che i suoi familiari approfittavano della sua situazione economica, oltre a denunciare che Marta Paola cercava di destabilizzarlo. La famiglia è rimasta in silenzio fino a gennaio 2017, negando tutte i rilievi mossi dal giocatore, che accusava Paola di aver tentato di estorcere a un personaggio pubblico 5 milioni di pesos.