L'ex calciatore della Fiorentina, Hany Said, ha parlato a TMW anche del suo passato in Italia, tra cui quello in viola. Ecco cosa ha detto: "A Firenze ho gettato via una grande occasione. E' una piazza importante del calcio italiano, ma la mia mentalità non era all'altezza. Poi l'allenatore non aveva fiducia in me e sono dovuto andare via dopo poco".