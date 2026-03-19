Como, la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Michael Hartono

Como, la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Michael HartonoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

È scomparso oggi, a Singapore, all'età di 86 anni Michael Hartono, principale azionista del Como insieme a suo fratello, Robert Budi. La Fiorentina si è dunque unita al cordoglio degli altri club di Serie A con un tweet su X: "La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al cordoglio del mondo per la scomparsa di Michael Bambang Hartono ed esprimono le proprie condoglianze alla sua famiglia ed a Como".