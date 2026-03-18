Gioia Bove: è tornato al gol nel 3-1 del suo Watford sul Wrexham

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Grande gioia per Edoardo Bove che dopo essere tornato in campo solo qualche settimana fa (il 14 febbraio), ieri sera ha trovato il primo gol della sua nuova avventura in Inghilterra, al Watford. L'ex centrocampista di Fiorentina e Roma ha segnato la rete che ha chiuso i giochi nel 3-1 sul Wrexham della squadra di proprietà della famiglia Pozzo, sfruttando una ribattuta e mettendo in rete festeggiando con i propri tifosi per un traguardo notevole.

Il Watford anche con questa vittoria ha pochissime speranze di essere promosso in Premier la prossima stagione, ma la vittoria contro il Wrexham (dell'attore Ryan Reynolds) ha avuto un sapore speciale: è tornato a segnare Edoardo Bove.