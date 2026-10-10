Roma, Gasperini annuncia: "Svilar fuori un mese". Tocca a Gollini
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Brutte notizie per la Roma: Mile Svilar resterà fuori per almeno un mese a causa di una frattura da stress al quinto dito della mano, rimediata durante un allenamento a Trigoria. A comunicarlo è stato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como, spiegando che il rientro potrebbe slittare a dopo la prossima sosta per le Nazionali. Al suo posto giocherà Pierluigi Gollini, ex portiere viola che avrà l'occasione di mettersi in mostra.
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