Ribery e Diamanti, coppia viola a Coverciano per un futuro da allenatori: la foto

Come ogni anno tantissimi ex calciatori si sono ritrovati a Coverciano per frequentare i corsi per diventare allenatori. Tanti anche gli ex giocatori viola presenti come Alino Diamanti e Franck Ribery. Proprio questi ultimi due giocatori si sono resi protagonisti di una simpatica foto pubblicata come storia sul profilo Instagram dell'attaccante italiano. Diamanti ha inoltre commentato la foto scrivendo: “Facciamolo un corso”.

I due giocatori hanno indossato la maglia viola in due differenti periodi e con alterne fortune ma entrambi sono molto amati dai tifosi.