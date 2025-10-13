Social
Ribery e Diamanti, coppia viola a Coverciano per un futuro da allenatori: la foto
Come ogni anno tantissimi ex calciatori si sono ritrovati a Coverciano per frequentare i corsi per diventare allenatori. Tanti anche gli ex giocatori viola presenti come Alino Diamanti e Franck Ribery. Proprio questi ultimi due giocatori si sono resi protagonisti di una simpatica foto pubblicata come storia sul profilo Instagram dell'attaccante italiano. Diamanti ha inoltre commentato la foto scrivendo: “Facciamolo un corso”.
I due giocatori hanno indossato la maglia viola in due differenti periodi e con alterne fortune ma entrambi sono molto amati dai tifosi.
Pubblicità
Ex viola
Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tredi Mario Tenerani
Le più lette
2 Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
3 Kean nel limbo. Primi responsi rassicuranti ma sarà decisiva la risonanza di oggi, per il Milan resta in dubbio
Copertina
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com