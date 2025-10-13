Nico Gonzalez rinasce in Spagna: l'Atletico Madrid pensa già al riscatto

Nuova vita per Nico Gonzalez in Spagna. Lo scrivono i media iberici: da quando è all'Atletico Madrid, l'ex Fiorentina, reduce da un'annata da dimenticare con la Juventus, sta convincendo tutti. Dopo essersi trasferito in prestito in estate al club madrileno su spinta di Diego Simeone, il classe '98 sta trovando spazio e grandi prestazioni. Lo riporta Goal.com, che spiega: la partenza di Nico con l'Atletico è molto positiva sia in termini di minutaggio che di rendimento e questo impatta sul futuro dell'argentino. Ci sono delle condizioni che renderanno obbligatorio il riscatto ma il club spagnolo pensa di acquistarlo a titolo definitivo in ogni caso.

In estate Juventus e Atletico hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. A far scattare l'obbligo saranno le presenze del giocatore. In particolare, l'accordo prevede l'acquisto a titolo definitivo da parte dell'Atletico quando Nico Gonzalez raggiungerà 21 presenze in campionato da almeno 45 minuti. Fino ad ora è arrivato a quota 4 e continuando così raggiungerà il tetto delle 21 presenze senza grossi problemi.