Social Mutu a Firenze con la moglie Sandra: "Sarà perché ti amo"

L'ex "fenomeno" viola Adrian Mutu in questi giorni è a Firenze. E l'ex calciatore della Fiorentina non perde mai occasione per mostrare i panorami toscani come in queste ore, capelli all'aria in macchina con la moglie Sandra. E sul post Instagram Mutu scrive "Sarà perché ti amo" baciando appunto la compagna di viaggio. Una deidca per lei ma che di sicuro può essere estesa anche a Firenze, al quale è rimasto legato.

Come d'altronde alla Fiorentina, con la quale aveva annunciato una collaborazione da mettere ancora nero su bianco con la sua Academy. Sarà giunto il momento?