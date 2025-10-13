Social
Mutu a Firenze con la moglie Sandra: "Sarà perché ti amo"
L'ex "fenomeno" viola Adrian Mutu in questi giorni è a Firenze. E l'ex calciatore della Fiorentina non perde mai occasione per mostrare i panorami toscani come in queste ore, capelli all'aria in macchina con la moglie Sandra. E sul post Instagram Mutu scrive "Sarà perché ti amo" baciando appunto la compagna di viaggio. Una deidca per lei ma che di sicuro può essere estesa anche a Firenze, al quale è rimasto legato.
Come d'altronde alla Fiorentina, con la quale aveva annunciato una collaborazione da mettere ancora nero su bianco con la sua Academy. Sarà giunto il momento?
