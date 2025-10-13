Social

Kean rassicura tutti su Instagram: "Tornerò molto presto, forza azzurri"

Oggi alle 15:48Primo Piano
di Redazione FV

"Nessuno può stoppare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto, Forza azzurri". Firmato, Moise Kean. L'attaccante della Nazionale italiana e della Fiorentina, uscito per infortunio nel primo tempo di Estonia-Italia di sabato sera, rientrerà oggi a Firenze dopo ulteriori esami alla caviglia che hanno escluso gravi problemi (questi i dettagli).

Sul suo profilo Instagram lo stesso Kean ha tranquillizzato i propri follower: "I'm be back very soon" ha scritto il numero venti. Ecco il post: