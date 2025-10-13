Social Kean meglio di Haaland: la media gol-minuti nelle qualificazioni mondiali premia l'azzurro

Nessuno come Moise Kean. Nelle qualificazioni europee al Mondiale 2026 l'attacante viola e miglior marcatore nell'era Gattuso, con i suoi 4 gol, è il miglior giocatore, valutando la media tra minuti giocati e gol segnati, di tutta la competizione.

Infatti, Kean in 178' giocati in tre partite ha segnato i già citati 4 gol, che gli permettono di sorpassare anche Haaland, che nei 527' in sei partite ha messo a segno ben 12 reti. Questa incredibile vena realizzativa del bomber norvegese non gli permette ancora di essere il migliore in questa speciale statistica, come testimonia la storia repostata dal bomber gigliato.