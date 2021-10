RIBERY, Carica Salerno: "Ogni punto è importante"

Franck Ribery non si è scelto un'impresa facile per quello che potrebbe essere l'ultimo scampolo della sua carriera. Il campione francese, dopo il biennio a Firenze, ha deciso di mettersi in gioco in una realtà minore come quella della Salernitana per provare a salvarla. Ieri i campani hanno battuto il Venezia in rimonta e FR7 ha così scritto su Twitter: "Ogni partita, ogni minuto, ogni duello, ogni gol, ogni punto è importante. Gran lavoro, ragazzi!".

Ogni partita, ogni minuto, ogni duello, ogni gol, ogni punto è importante.

Gran lavoro, ragazzi! 🙏 @OfficialUSS1919 pic.twitter.com/TTjbuZolEp — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 26, 2021