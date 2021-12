PRUZZO, Nico meglio a destra. Confermerei Sottil

Roberto Pruzzo ha parlato oggi del prossimo impegno della Fiorentina, la gara di domani con la Salernitana, concentrandosi sui ballottaggi di formazione per Vincenzo Italiano. Così l'ex attaccante viola sulle possibili scelte: "Chi in attacco insieme a Vlahovic e Gonzalez? Spero ci sia la conferma dell'ultimo tridente, con Sottil a completare l'attacco; dargli di nuovo fiducia sarebbe un bel segnale. Con lui a sinistra, Gonzalez a destra può dare il meglio di sè per poi cambiare fascia a partita in corso. I viola domani troveranno una squadra, la Salernitana, motivata al massimo: nonostante l'ultimo posto sono distanti solo quattro punti dalla salvezza e anche un pari andrebbe bene ai campani. A centrocampo? Il ballottaggio Maleh-Duncan è intrigante, mi auguro però che nelle prossime partite potrà avere spazio anche Castrovilli, che è un giocatore di grande qualità e può aiutare anche in zona-gol".