PRUZZO, Kouame a cose normali sarebbe a 5 gol

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato della situazione riguardante gli attaccanti della Fiorentina: "Penso che Pradè abbia voluto dare coraggio ai suoi giovani attaccanti parlando in conferenza stampa, anche perché quello è un ruolo veramente difficilissimo. Kouame a cose normali sarebbe il centravanti della Serie A con 5 gol, e invece non lo è: a volte gli allenatori si vedono rovinate le partite da certi errori. Vlahovic sono due anni che è a Firenze, ma se ti accorgi che le cose non vanno è giusto cambiare, come ha fatto per esempio la Roma con Under e Kluivert: non lo puoi aspettare per dieci anni... Io ricordo che a Roma ero già contestato alla mezz'ora del primo tempo".