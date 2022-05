PRES. LECCE, Mencucci persona di grande livello

Questa mattina, presso la sala stampa dello stadio Via del Mare, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha presentato il nuovo amministratore delegato del club, Sandro Mencucci: “Nell’ottica di programmazione s’inquadra l’inserimento di un professionista di altissimo livello, per 17 anni nella Fiorentina, che fino allo scorso anno collaborava con noi da consulente esterno - le parole del numero uno del club riportate da calciolecce.it - . Si tratta di una figura che mancava nel club e che ora arriva ad avere una migliore fisionomia viste le incombenze. Il fatto che abbia poi già lavorato con Pantaleo Corvino renderà ancor più fisiologico il suo inserimento nel Lecce. A lui affidiamo un compito non semplice. Nonostante arrivi in un momento di festa per la promozione in A, resta la sofferenza per il calcio in generale a partire dal 2019, soprattutto nell’ultima Serie A in cui intervennero passività non programmate a causa della pandemia. Oggi noi vogliamo rimetterci subito in totale equilibrio: è uno standard che compete a questo club”.