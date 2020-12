PJACA, Esultare dopo un gol alla Juve? Non so

Sfida al passato per Marko Pjaca, attaccante del Genoa che domani affronterà la Juventus: “Col Barcellona - dice a Sky il croato - hanno fatto una grande partita, dimostrando quanto sono forti, hanno meritato di vincere 3-0”.

Cosa significa l'esultanza?

“È iniziata come una scommessa tra amici, l’ho fatta dopo un gol cinque anni fa. È rimasta così, ora è la mia esultanza”.

Ha già segnato ed esultato alla Fiorentina, una tua ex squadra. Lo farebbe alla Juve?

“Non lo so, dipende da cosa provo dopo il gol. È stata la mia prima squadra all’estero, vediamo”.

Ha guardato in cielo dopo quel gol.

“Ho ringraziato il Signore, che mi ha permesso di giocare, divertirmi e fare gol. Dopo l’infortunio non è stato facile, però non ho mai pensato di mollare. Spero di continuare così e che la squadra faccia risultati insieme a me. Credo che se continuiamo a lavorare così arriveranno”.

Ha avuto mai paura di non tornare il vero Pjaca?

“No, non ho mai avuto paura. Ora ho ritrovato la felicità e mi diverto in campo. È la cosa più importante: anche se è un lavoro, per me è un gioco ed è importante rimanere bambini. Credo di essere sulla strada giusta per tornare quello che ero prima”.