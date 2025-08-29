Pisa, Gilardino: "Cuadrado e Nzola forti ma la loro forma è da valutare"

vedi letture

(ANSA) - PISA, 29 AGO - "Gasperini è un maestro e le sue squadre giocano un calcio fatto dinamismo e ferocia, al quale dovremo cercare di ribattere colpo su colpo. Sappiamo che sarà difficilissimo, ma dobbiamo provare a ripetere la partita che abbiamo fatto a Bergamo dove abbiamo fatto i primi 500 metri della nostra maratona". Così l'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, presenta il match di domani sera alle 20,45 contro la Roma, debutto casalingo per il ritorno in serie A che i pisani attendono da 34 anni. "Il sostegno dei tifosi per noi sarà fondamentale - aggiunge - ma dobbiamo restare concentrati sulla partita e non farsi contagiare dall'euforia della piazza". In settimana, ammette Gilardino, "la squadra ha lavorato benissimo e con grande intensità e abnegazione di tutti. Abbiamo recuperato Lusuardi ma restano ancora fuori Vural, Esteves e Lind: sarà convocato il nuovo acquisto Calvin Stengs". L'olandese è appena arrivato e probabilmente partirà dalla panchina: "E' un ottimo giocatore - sottolinea il tecnico - che ci porta anche esperienza internazionale e che ha già giocato in nazionale: è un elemento importante per l'attacco dove potrà agire come esterno ma anche come seconda punta o trequartista".

In arrivo anche il brasiliano Lorran atteso per domani alle visite mediche per essere tesserato dalla settimana prossima, mentre non si sblocca l'affare Albiol. "Il brasiliano può darci una mano e ne ho apprezzato le qualità guardando i video - dice Gilardino - mentre di Albiol ancora non so nulla e preferisco parlare solo dei giocatori che ho a disposizione". E glissa anche sulle voci di una cessione di Calabresi al Palermo di Inzaghi: "Arturo per noi è un giocatore importantissimo e a vedere come si allena lo vorrebbero tutti gli allenatori nelle proprie squadre. Non so nulla delle voci di mercato". Infine, sul match di domani, conclude: "Dobbiamo mettere in pratica ciò che abbiamo provato durante la settimana e nel momento in cui avremo il pallone dovremo saper sfruttare tutte occasioni che avremo negli ultimi 20 metri. Cuadrado e Nzola? Sono due giocatori forti ma devo fare delle valutazioni sul loro stato di forma e sulla gestione del minutaggio". (ANSA).