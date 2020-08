PIOLI, Partire bene per dare continuità. L'obiettivo...

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha fatto il punto a Milan TV: "L’approccio giusto è ripartire da zero, nel senso che tutti in classifica ripartiremo allo stesso livello. Dobbiamo ricordarci bene quello che abbiamo costruito insieme: le idee, la filosofia che abbiamo creato e la voglia di stare insieme a Milanello. Siamo una squadra giovane che non è insieme da tanto, abbiamo gettato le basi e ora dobbiamo migliorare ulteriormente. È giusto che i tifosi ci chiedano la qualificazione alla Champions League perché il Milan da troppo tempo manca a questa competizione. Bisognerà lavorare bene e cominciare al meglio il campionato per conquistare consapevolezza e migliorare la posizione della scorsa stagione. Avremo un inizio di stagione molto impegnativo anche perché se passeremo i preliminari dovremo giocare sei partite in 18 giorni. Partire bene per la stagione significherebbe dare continuità alla stagione precedente e questo è molto importante. È importante avere più titolari possibili, non solo 12 o 13 ma 17-18. Sarà importante se arriveremo ai gironi, e per il prosieguo della stagione, avere una rosa completa. Questa sarà una stagione impegnativa ed è naturale volere giocatori forti e alzare il livello della squadra".