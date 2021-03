PIOLI, Ko che brucia. Champions, sarà dura: da ora...

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro, dove il Milan è stato sconfitto 1-0 dal Manchester United uscendo così dall'Europa League: "E' un'eliminazione che dispiace, nelle due gare abbiamo giocato da grande squadra. Dovevamo segnare nel primo tempo, sarebbe cambiato il nostro percorso. Peccato, abbiamo fatto tanto per arrivare fin qua, credo la squadra meritasse. Andava messo qualcosa in più e non ci siamo riusciti. La lotta Champions in campionato? Ansia no, difficoltà sì. Le prime sette squadre sono molto forti, essere lì a giocarsela vuol dire tanto. Abbiamo la possibilità di sfruttare le settimane piene e fare le undici gare con grande spirito. Non sarà un obiettivo facile da raggiungere ma abbiamo le qualità per poterlo fare".