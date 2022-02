PIOLI, Furia col Var: "Errore grave: il gol di Udogie..."

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio contro l'Udinese, prendendosela con la rete dell'1-1 messa a segno da Udogie: "Secondo me quello dei friulani non è un gol dubbio, è evidente che abbia segnato di mano. Ci sta che l'arbitro non abbia visto, ma che non abbia visto il VAR la vedo difficile. È un errore grave, che ha deciso il risultato finale. Non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara. Quante volte avete visto i miei giocatori essere così nervosi, perché hanno visto situazioni in campo che non andavano bene. Il VAR esiste per porre rimedio a certi errori e siamo già stati penalizzati più di una volta".