PIN, Non mi spiego questa situazione con questa rosa

Intervenuto come di consueto sui temi più discussi di casa Fiorentina, l'ex viola Celeste Pin ha parlato così: “Non dobbiamo neanche pensare di andare in B. Ma questa è la situazione. La posizione di classifica dipende dai calciatori. Per il resto, noi restiamo a sostenerli. Io personalmente non mi capacito di come una rosa simile si possano ritrovare in un simile pantano. Sicuramente qualcuno ha dato meno di quello che poteva dare. Con Cesare mi aspettavo un'apertura verso un allenatore che arriva e si mette a disposizione. Così non è stato. Solo i giocatori contano davvero, devono avere il termometro del pericolo: c’è chi lo percepisce subito, c’è chi ha bisogno di ustionarsi. Kouame? Non è nella condizione di giocare. Non è una prima punta”.