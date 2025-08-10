Pezzella, il ginocchio fa crack: rottura del legamento crociato anteriore

Bruttissima notizia in casa River Plate: German Pezzella si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà operarsi. A comunicarlo è stato lo stesso club argentino che ha augurato all'ex difensore della Fiorentina un pronto recupero dall'infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Il calciatore era uscito in barella dalla sfida contro l'Independiente ad Avellaneda dopo un contrasto con Mazzanti al 40esimo del primo tempo.

Pezzella era caduto a terra in lacrime ed era stato portato fuori dallo stadio anche se una prima diagnosi in Argentina parlava di una possibile distorsione. Oggi invece la doccia fredda per tutti i tifosi dei millionarios: rottura del legamento crociato e lungo stop per il centrale che a 34 anni dovrà lottare per tornare in campo il prima possibile.