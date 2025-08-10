Paulo Sousa nominato Miglior Allenatore dell'Anno degli Emirati Arabi Uniti

Paulo Sousa ha vinto il premio di Miglior Allenatore dell'Anno degli Emirati Arabi Uniti, più precisamente della UAE Pro League. A far trionfare l'ex tecnico viola è stata una stagione memorabile in cui ha vinto ben quattro titoli con lo Shabab Al-Ahli.

Il portoghese ha battuto il record per la striscia di imbattibilità più lunga nella storia del calcio emiratino con 33 partite senza sconfitte, diventando anche la striscia di imbattibilità più lunga al mondo nel 2024/25. Ha anche stabilito il record per il maggior numero di gol segnati (114) e per il maggior numero di trofei vinti in una singola stagione da un club degli Emirati Arabi Uniti: la UAE Pro League, la President's Cup, la UAE Super Cup e l'UAE/Qatar Challenge Shield.