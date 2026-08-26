Amerini: "Grosso? Qualche scelta a Roma ha lasciato dei dubbio"

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L’ex centrocampista viola, Daniele Amerini, ha parlato a TMW Radio dell’inizio di stagione della Fiorentina: "Ha trovato una Roma in palla, anche fisicamente, però qualche scelta di Grosso ha lasciato dei dubbi. Si è riportato dentro dei problemi dello scorso anno. Il mercato però è stato grande, al di là della questione Kean. Ha preso un buon attaccante come Pellegrino e ne prenderà un altro se Kean partirà.

Poi dovrà arrivare un attaccante esterno e nel complesso quelli che sono già arrivati sono tutti nomi interessanti. Vanno rimesse a posto le cose, ma con i giocatori che ha preso può fare bene per forza. Detto ciò Kean si sta comportando male e la Fiorentina fa bene a tenere il punto".