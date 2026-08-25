Amoruso sulla Viola: "Scelte di Grosso inspiegabili. Kean andava schierato dal 1'"

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L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, interventuto oggi a TMW Radio, ha detto la sua sulla debacle della squadra viola di ieri a Roma. Ecco alcune delle sue riflessioni in merito: "Mi aspettavo cose non troppo positive a dire la verità. Si pensava che tutti i problemi fossero risolti, ma Firenze è una piazza particolare. Il campionato è un'altra cosa rispetto al calcio estivo, così come la Roma è tutt'altra cosa rispetto alle avversarie affrontate nelle scorse settimane.

Detto ciò non mi spiego alcune scelte di Grosso e, per quanto ci siano anche discorsi di mercato, si è privato di una fluidità più semplice. In difesa non capisco che cosa pensava di ottenere con Dodo, che ha le valigie pronte, e con Joao Mario schierato a sinistra. Se poi si decide di non far giocare Kean per il mercato lo si dovrebbe lasciare in panchina tutto il tempo, altrimenti andrebbe schierato titolare. La sensazione, insomma, sembrava quella di una squadra che si fosse appena ritrovata e non che avesse lavorato in gruppo da settimane".