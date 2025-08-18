Pancaro: "Cagliari, bella gatta da pelare. La Fiorentina sarà protagonista"

Doppio ex di Fiorentina e Cagliari, Giuseppe Pancaro, intervistato da Tuttocagliari.net, ha parlato della sfida in programma domenica prossima tra le due squadre: “Il Cagliari ha una brutta gatta da pelare. La Fiorentina, a mio parere, è candidata a diventare una delle grandi protagoniste di questo campionato. I viola lotteranno per le posizioni di vertice, perché hanno forza e qualità tecnica. In più hanno ingaggiato Pioli, un allenatore estremamente esperto e preparato. Io credo che Pisacane dovrebbe impostare una partita molto accorta e attenta, con l’obiettivo di sfruttare chirurgicamente ogni occasione che la Fiorentina concederà ai rossoblù padroni di casa”.

Del mercato del Cagliari cosa ne pensa?

“Io penso che la base di partenza - e di conseguenza l’obiettivo fondamentale della stagione - sia sempre il raggiungimento della salvezza. La speranza, magari, è quella di arrivare a questo traguardo in maniera meno sofferta e travagliata rispetto all’anno scorso e a due anni fa. Ma la cosa più importante per il Cagliari, per Cagliari e per tutta la Sardegna è continuare a giocare in serie A.”