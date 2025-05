Palermo verso l'addio a Dionisi dopo un'annata deludente. Gilardino il nome più caldo

vedi letture

Dopo l'esonero nel corso di questa stagione da parte del Genoa, Alberto Gilardino potrebbe presto tornare in panchina. Più precisamente, sarebbe il Palermo il club sulle tracce dell'ex centravanti della Fiorentina, con la separazione da Alessio Dionisi che pare sempre più vicina.

Come riporta infatti TMW, il tecnico ex Sassuolo va verso l'addio ai rosanero dopo un’annata in cui la squadra non è mai riuscita a esprimere tutto il suo potenziale, raccogliendo risultati ben al di sotto delle aspettative e concludendo la stagione regolare all’ottavo posto per poi uscire al primo turno dei play off per mano della Juve Stabia. Al suo posto, Gilardino è al momento il nome in pole position.