Ex viola: Simeone nuovo giocatore del Torino: arriva l'ufficialità dell'affare

Oggi alle 19:40
Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Dopo lo spoiler col tango argentino, i canali del club granata annunciano l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto condizionato dell'attaccante argentino dal Napoli.

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".